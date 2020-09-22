ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 .. عبر هذا الرابط

تنتهي بعد قليل المرحلة الثالثة من التنسيق2020، حيث يترقب الطلاب انتهاء وزارة التعليم العالي من القيام بعملية فرز الرغبات وظهور عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق بعد مرور 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني والذي هو ستظهر عليه أيضا نتيجة المرحلة.





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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وتشمل نتيجة المرحلة الثالثة من بعض الكليات لطلاب الشعبة العلمية، من بينها أماكن الشاغرة لطلاب علمي بالمرحلة الثالثة بكليات الحقوق والآداب بالأضافة إلى بعض الاماكن الخالية بكليات السياحة والفنادق والتربية النوعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية وذلك لمن اجتاز الاختبارات.

نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ادبي

وعن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2020 بالشعبة الادبية فأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحة أن الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد على رأسها العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي "انجليزى" ، وتربية نوعية موسيقية المنصورة، والمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2020

وعن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق فقد أعلن صباح اليوم السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، عن وصول عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات إلى 180 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020 /2021.

وفيما يخص نتيجة المرحلة الثالثة 2020 من التنسيق، أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة،أن هناك انتظام بسير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك دون أية شكاوى.

ووجه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بشكل سليمة وصحيح، مضيفا والالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، مؤكدا أنه لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق بدون ارتداء الماسك الطبي وذلك مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، حيث تنتهي المرحلة ومن بعدها تظهر نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2020.

وتظهر نتيجة المرحلة الثالثة 2020 من التنسيق عقب غلق تنسيق القبول بالجامعات والذي بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، واستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

نتيجه تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه

ويترقب الطلاب نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2020 ، بعد انتهت المرحلة مساء أمس حيث كانت قد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلة الثابثة من التنسيق داخل جميع معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وذلك بالأضافة إلى الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.





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وقبل ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق، وفرت الوزارة رقم هاتفي في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني حيث يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.





اشارت إلى انه فيما يخص مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عام 2020، تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل(بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني)

وبدأ التنسيق منذ الخميس الماضي وحتى يوم الاثنين 21 سبتمبر من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت





وقبل بدء ترقب نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2020، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة ومن بينهم الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية والتي تستمر حتى الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

بينما قبل ظهور نتيجة المرحلة الثالثة 2020 من التنسيق تأتي ذلك في إطار حرص الوزارة جاء ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم.

وكذلك ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.