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اقتصاد

بدء حفل تكريم بعض الشركات المشاركة في مبادرة ميغلاش عليك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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محمد يحيى
انطلقت فعاليات حفل تكريم بعض الشركات المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية .

ومن المقرر أن يتم ٩ من التجار  ممن حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي ستنتهي فى ٢٦ أكتوبر المقبل، وتستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.

وعرضت منصة فيلم تسجيلي عن المبادرة وأ بها في دعم الاقتصاد القومي .
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