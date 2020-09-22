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ثقافة

وزارة الثقافة تحتفي برموز الفن وأسر رواده المشاركين فى إثراء المتحف القومى للمسرح

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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طارق موسى
احتفت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمجموعة من رموز الحركة المسرحية وأسر وأبناء الرواد الراحلين الذين قاموا باهداء وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال مجموعة من مقتنيات ذويهم لضمها إلى متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون . 

قالت عبد الدايم إن القوى الناعمة تظل أحد الأوجه المشرقة للحضارة المصرية العريقة ويبقى رموزها علامات تضئ درب الاجيال المتعاقبة ونماذج مشرقة تجمل صفحات تاريخ الابداع ، واضافت ان تاسيس متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يعد نواة لمتحف الفن المصرى وياتى ترسيخًا لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية ويعبر عن الجهود المتواصلة لصون الهوية وتوثيق تاريخ عمالقة لعبوا دورا هاما لتنمية وتطوير الوعى الجمعى والارتقاء بالوجدان ، مؤكدة استمرار مساعى وزارة الثقافة للحفاظ على جانبًا من التراث المصرى والذى يتمثل فى تخليد ذكرى أساطير فنية خالدة وتحقيق التواصل الحضاري الفعال بين الماضي والحاضر. 

ووجهت الشكر لكل من ساهم من رواد الحركة الفنية وأبناء واسر المبدعين الراحلين الذين ادركوا قيمة تخليد ايقونات تعتز بهم مصر باعتبارهم عناصر ملهمة فى الذاكرة الوطنية على إمدادهم المتحف بالعديد من المقتنيات النادرة كما تقدمت بالتحية للقائمين عليه . 

وقدما رئيس قطاع الانتاج الثقافى ورئيس المركز القومى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها لمبادرة جمع مقتنيات رموز الفن فى مصر والحث على أهمية إقامة أجنحة متحفية بجميع مسارح الدولة وإتاحتها للجمهور للتعرف على التراث الفني ، كما وجها التحية للفنانين واسرهم الذين تبرعوا ببعض التذكارات حفاظا على ذاكرة مصر الفنية.

يشار إلى أن الحفل قدمته المذيعة هبه رشوان وتضمن مشاهد فيلمية قصيرة عن المكرمين وهم سيدة المسرح العربى سميحة ايوب، المخرج الكبير سمير العصفورى ، القديرة سميرة عبد العزيز، القديرة مديحة حمدي، القديرة آمال رمزى، الى جانب ابناء واسر عدد من الفنانين الذين اهدوا مقتنيات ذويهم للمتحف وهم الدكتور هشام نجل الفنان محمود عزمي، ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، ميريت ابنه الفنان عمر الحريري، ايمان ابنه الفنان سيد زيان، مريم ابنه الفنان محمود الجندى، هالة حفيدة القديرة زوزو نبيل، الفنانة آمال حلمى زوجة الفنان مظهر ابو النجا، ايمان ابنة الفنان محمود مسعود، سارة زوجة الفنان سعيد طرابيك، ومن نجوم السيرك القومى لوبا ابنة مروض الوحوش  محمد محمد الحلو، اولاد  منير يس، عمر نجل محمد عاشور، سمير نجل محمد محمد الجوهري،  مدحت كوته نجل مدربة الاسود محاسن الحلو.
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