ماكرون: أمريكا والصين فضلتا التنافس بدلا من التعاون لإنهاء أزمة كورونا

حمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مسئولية تفاقم أزمة فيروس كورونا حول العالم على عاتق الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي لم تستطع الاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة الجائحة.





وقال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: " نعلم أننا سنتخطى أزمة فيروس كورونا وإلى ذلك الحين يجب أن نتعلم كيفية التعايش معه"، مشيرًا إلى أنه من غير المعروف كم من الوقت سينتظر العالم لحين إيجاد لقاح مضاد لكورونا.





وأضاف: "كل التحديات التي كنا نواجهها تفاقمت في عدة أشهر فقط بسبب كورونا".





ولفت ماكرون إلى أن الصين والولايات المتحدة فضلتا التنافس بدلا من التعاون لتخطي أزمة جائحة كورونا.





وتابع: "أكثر من 37 مليونًا حول العالم عادوا إلى الفقر ومليار طفل تأثروا بإغلاق المدارس بسبب الجائحة".





واعتبر ماكرون أن وباء كورونا يجب أن يكون جرز الإنذار للأمم المتحدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فرنسا بادرت بتأجيل سداد ديون الدول الأفريقية الفقيرة إليها بسبب الجائحة.



