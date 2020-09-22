أحمد موسى: القبض على بلطجية حرقوا سيارة شرطة

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للقبض على البلطجية المشاركين في إحراق سيارات الشرطة في البدرشين بقرية أبو رجوان بالجيزة.
وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه :"دي جريمة لمحكمة الجنايات وأمن دولة كمان لانهم قاوموا وحرقوا"، مستدركا أنه :"دي جريمة تحت ستار الدين ورجال الداخلية تعاملوا مع الأمر بكل سرعة وقوة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"لو اللي حصل ده كان في أمريكا كان اضربو بالنار، الشرطة تتابع وتراقب كل شيء".
وخلال الحلقة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لحرق سيارة الشرطة.