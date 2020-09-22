أحمد موسى: القبض على بلطجية حرقوا سيارة شرطة

عرض الإعلامي أحمد موسى ، مقطع فيديو للقبض على البلطجية المشاركين في إحراق سيارات الشرطة في البدرشين بقرية أبو رجوان بالجيزة.





وقال موسى ، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه :"دي جريمة لمحكمة الجنايات وأمن دولة كمان لانهم قاوموا وحرقوا"، مستدركا أنه :"دي جريمة تحت ستار الدين ورجال الداخلية تعاملوا مع الأمر بكل سرعة وقوة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"لو اللي حصل ده كان في أمريكا كان اضربو بالنار، الشرطة تتابع وتراقب كل شيء".





وخلال الحلقة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لحرق سيارة الشرطة.



