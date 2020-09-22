AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: القبض على بلطجية حرقوا سيارة شرطة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:27 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للقبض على البلطجية المشاركين في إحراق سيارات الشرطة في البدرشين بقرية أبو رجوان بالجيزة.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه :"دي جريمة لمحكمة الجنايات وأمن دولة كمان لانهم قاوموا وحرقوا"، مستدركا أنه :"دي جريمة تحت ستار الدين ورجال الداخلية تعاملوا مع الأمر بكل سرعة وقوة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"لو اللي حصل ده كان في أمريكا كان اضربو بالنار، الشرطة تتابع وتراقب كل شيء".

وخلال الحلقة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لحرق سيارة الشرطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

أحمد موسى يعلق على «جريمة الفيرمونت»: القضية كبيرة ..فيديو

100 مليون للفدان.. برلماني سابق يفجر مفاجأة بشأن التعدي على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

عنف ودماء وحرق.. المشاهد السوداء للجماعة في مصر بعد السادسة من صباح 14 أغسطس.. تقرير

عنده هسهس.. الهارب محمد علي مرعوب عند سماع سارينة الشرطة الإسبانية.. فيديو

أحمد موسى يعرض فيديوهات لجرائم الإخوان في استغلال الأطفال

ترشيحاتنا

خطأ إداري .. اعتبار روما خاسرا 3- صفر أمام هيلاس فيرونا فى الدوري الإيطالي

الري توضح تفاصيل ارتفاع منسوب النيل بالمحافظات .. فيديو

أسباب ظهور العروق البارزة فى اليد.. أهمها الإصابة ببعض الأمراض

الفنانة منال سلامة تكشف خطورة الجروبات السرية للأزواج

علي عاشور مديرا فنيا لمصر المقاصة بعد استقالة ايهاب جلال

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 15 ثانية.. طريقة مبتكرة لقتل فيروس كورونا

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور