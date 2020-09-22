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اقتصاد

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح ليكفي لمدة 7 أشهر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح
في اطار تعزيز ارصدة البلاد من القمح قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينيه بالتعاقد على شراء ٤٠٥ الف طن قمح روسي ليرتفع رصيد الاحتياطي الاستراتيحي للبلاد من القمح إلى ٧ أشهر.

كما تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الارز المسجلين لدى الهيئة والذين إلتزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من ٢٠٢١/١/١.

وقد تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان ٩٩ ش القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصرى .

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