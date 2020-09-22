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حوادث

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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محمد زهير
وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتاديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية للعام القضائي 2020/2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

أكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام  الدين ، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.

 تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتاديبية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

وصرح الأمين العام لمجس الدولة ، ان رئيس مجلس الدولة، اشاد خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، بالانجاز القضائي الذي حقته المحاكم  الإدارية والتاديبية طوال اعلم المنصرف 2019-2020 ، والذي يعتبر إنجازا متميزًا، واضاف الامين العام لمجلس الدولة ، ان جميع رؤساء الدوائر وجميع الأعضاء، تعهدوا لرئيس المجلس ببذل مزيد من الجهد في العام القضائي الجديد لاستكمال مسيرة النجاح والتميز الذي اعتاد مجلس الدولة ان يقدمها لجميع المتقاضين.
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