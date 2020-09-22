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الري: تزايد مياه النيل بكثرة في دمياط ورشيد..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، إن كميات المياه بنهر النيل تزيد بشكل أكثر في دمياط ورشيد.

وأضاف المهندس وليد حقيقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن نتابع بشكل يومي كميات المياه فى نهر النيل.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، أنه نسعى لاستخدام مياه الفيضان لغسيل المجري المائي وتحسين نوعية المياه.

وأوضح المهندس وليد حقيقي، أن نعتمد على إعادة استخدام مياه النيل لتحسين نوعية التربة في الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة حذرت من أرتفاع مناسيب المياه بنهر النيل حفاظا على أرواح المواطنين.



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