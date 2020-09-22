اتفاق بين أمريكا والإمارات على إتمام صفقة مقاتلات إف 35 في هذا الموعد

ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة F-35 الأمريكية للإمارات بحلول ديسمبر المقبل.









ونقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن الإدارة تدرس كيفية صياغة الاتفاق من دون إثارة اعتراضات إسرائيلية، فيما ترغب الإمارات في التوصل لاتفاق قبل احتفالها بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر.









وأوضحت أنه يتعين أن تلتزم أي صفقة يتم التوصل إليها باتفاق قائم مع إسرائيل منذ عشرات السنين بألا تمس أي أسلحة أمريكية مباعة لدول المنطقة "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل، بما يضمن تزويد الأسلحة الأمريكية التي تزود بها إسرائيل بقدرات أفضل من قدرات الأسلحة المباعة لجيرانها.









ونقلت عن مصدرين أن واشنطن تدرس سبل إتاحة القدرة على اكتشاف الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لنظم الرادار الإسرائيلية.









ولم تستطع رويترز التحقق مما إذا كان ذلك ممكنا بإجراء تغييرات في الطائرة أو بتزويد إسرائيل برادارات أفضل أو بوسائل أخرى.



