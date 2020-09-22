دفاع النواب: رسائل الرئيس السيسي تعبر عن ضمير الشعب المصري فى جميع القضايا

أشاد يحيى الكدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بحزمة الرسائل القوية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول خلالها القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة.









وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تعبر عن ضمير الشعب المصري وتوجيهه المعتدل المستنير فى جميع القضايا الخارجية والداخلية بشكل يتفق مع المصلحة العليا فى مصر لصالح الأمن والسلم فى الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك دول معنية تدعم الجماعات الإرهابية واعمال العنف تستخدم منصات إعلامية تعمل ليلا نهارا لنقل صورة مضللة للعالم مثل قناة الجزيرة والقنوات التي على شاكلتها التى تتحدث بلسان الجماعات الإرهابية.

وأشار النائب، أن هناك تراجع كبير فى دور المؤسسات الدولية المسؤولة عن الأمن الدولى التى من المفترض أن تقوم بواجبها فى حل المشاكل الدولية وغيرها، لافتًا الى أن حديث الرئيس السيسي اكد هذا الأمر والمواقف التى شهدتها الفترة الاخيرة كشفت عنه بشكل صريح وواضح.

جاء ذلك بعد أن ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول خلالها القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة.



وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها في نيويورك ، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.





وجاءت أهم الرسائل من كلمة الرئيس على النحو التالي:





السيسى: لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الامن بمجال مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال

السيسى: مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على صعيد الأزمة الليبية

السيسى: بعض الأطراف الإقليمية عمدت الى جلب ارهابين الى ليبيا

السيسى: نجدد الدعوة لكل الاطراف الليبية للوصول الى حل للازمة وتحقيق الاستقرار

السيسى: الشعب الفلسطينى ما زال يتطلع لابسط الحقوق الانسانية وهو العيش فى دولته المستقلة

السيسى: الأزمة الليبية لا تنعكس على الداخل الليبي فقط وتؤثر على دول الجوار

الرئيس السيسى: مصر حريصة على تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة

السيسى: أمضينا أكثر من عقد كامل فى مفاوضات حول سد النهضة سعيا منا للتوصل لاتفاق ينظم ماء وتشغيل السد





السيسى: نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء الرئيس السيسى: آن الأوان لوقفة حاسمة في اليمن وإنهاء أزمته وفقا لمرجعيات إنهاء الصراع السيسى: مصر تؤمن إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لدعم السلم والأمن الدوليين الرئيس السيسى: مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة السيسى: مصر شرعت فى تعزيز مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيسى: مصر عملت على مكافحة مظاهر العنف وتمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والاستثمار فى الشباب الرئيس السيسى: مصر ستتصدى لأي محاولة لتجاوز خط سرت الجفرة السيسى: مصر تؤكد أهمية توسيع مجلس الأمن فى فئتيه الدائمة وغير الدائمة السيسى: مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق معدلات النمو السيسى: البدء فى تنفيذ مراحل التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين الرئيس السيسي: لا بد من محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية السيسى: الارض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات وبناء السلام هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول السيسى: مصر لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق رؤية التشديد والإصلاح فى منظومة الأمم المتحدة



