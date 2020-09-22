رضا عبد العال: لو استمر كارتيرون لفزت عليه بفريق طنطا

تحدث رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا، عن خسارته أمام الزمالك بنتيجة (3-1) على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.





وقال رضا عبدالعال، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الحمد لله، أشكر اللاعبين بغض النظر عن النتيجة، أن يفوز الزمالك على طنطا بهذا الشكل فذلك بسبب المجهود الكبير الذي بذلناه".





وأضاف: "عانينا من عدة غيابات في الخط الهجومي وهو ما أثر على أداء الفريق، خضنا مرانا خفيفا أمس وكنت سألعب بطريقة أخرى لكن اللاعبين أصابهم الإجهاد بعد مرور 25 دقيقة لعدم خضوعهم لتدريبات استشفائية".





وأكمل: "لم أفعل شيئا في مباراة اليوم، أتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي، وأعذر اللاعبين لأنهم يعانون من إجهاد كبير للغاية، كان طنطا من بين الأندية التي تضررت كثيرا من فيروس كورونا حيث وصل العدد إلى 15 حالة".





وتابع: "عملت مع الفريق على جانب (اعرض نفسك واكسب عشان الدنيا تمشي)، وطلبت من بعض اللاعبين مراقبة عناصر القوة في الزمالك، ولكن الإرهاق هو من صنع الفارق في الشوط الثاني بسبب تلاحق المباريات".





ورفض رضا عبدالعال تقييم الأداء التحكيمي في المباراة التي شهدت احتساب ضربتين جزاء للزمالك قائلا: "لو تحدثت عن التحكيم سيتم إيقافي".





وعن ظهوره مرتديا "الكمامة الطبية" على عينيه قبل انطلاق المباراة، رد عبدالعال مازحا: "وضعتها بهذا الشكل لأنني كنت أخشى أن يكون مَن يقف بجواري مصابًا بكورونا".





وعن المخاطرة باسمه بتولي قيادة طنطا الذي اقترب بقوة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، رد رضا عبدالعال ساخرا: "هل كنت أدرب منتخب مصر؟ لا توجد مخاطرة، وأعد بظهور طنطا بشكل مختلف عند اكتمال القوام الأساسي".





وواصل: "قلت قبل تولي تدريب طنطا أن الفريق سيهبط إلى الدرجة الثانية، وأشكر كل جماهير مصر على الحديث عن رضا عبد العال عبر السوشيال ميديا".





وأتم رضا عبدالعال قائلا: "لو باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، كان مستمرا على رأس القيادة الفنية للفريق كنت سأفوز عليه، خاصةً أنه خسر بسداسية مع التعاون في دوري أبطال آسيا أمس الإثنين".