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توك شو

بروتوكول تاريخي بين صندوق تحيا مصر وإعمار مصر .. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:37 ص
تحيا مصر
تحيا مصر
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قسم التوك شو
أذاعت قناة «أون تي في» تقريرا عن توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق "تحيا مصر" و "إعمار مصر"، حيث أن ذلك البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مخطط التنمية المستدامة.

وأكد التقرير ان الإعمار هو هدفه تنفيذ الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة و الدليل هو إنشاء الطرق و الكباري و البنية التحتية والتعاون مع الشركات من إجل إعمار مصر.

وفي ظل توجه الدولة لإعمار العشوائيات و المدن المتهالكة و من أجل خلق حياة كريمة للمواطن المصري وقع صندوق "تحيا مصر" مع شركة "إعمار مصر" بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمطروح.

و من جانبه قال محمد مختار التحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن المشروع يتضمن تطوير وحدة الرعاية الصحية و إضافة مبني جديد بالمدرسة الإبتدائية و مشروع صرف للأمطار بسبب السيول في القرية و سوف نكون حريصين جدا لتطبيق برامج الدعم الاجتماعي الخاص بالصندوق.

بينما أكد محمد العبار ممثل شركة "إعمار مصر"، أن تعامل الشركة مع صندوق تحيا مصر هو تعاون تاريخي لأنه لأول مرة شركة تستلم قرية كاملة لتطوير البنية التحتية لها و تطوير التعليم والصحة و سنعمل جميعا لجعل قرية سيدي عبد الرحمن قرية نموزجية في تحسين معيشة الفرد.

حينما قالت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعي، إن تنمية هذه القرية هي جزء من البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» لتنمية 1000 قرية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتعاون من أجل تحسين خدماتها المقدمة لطلبة هناك خصوصا في المدرسة الإبتدائية التي توجد بها مشكلة كبيرة لذلك سيتم تذويد الفصول لتقليل الكثافة في الفصل الواحد و قد نحتاج أن نبني مدرستين لسد إحتياج القرية.
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