الصحة: جراحات العيون وقسطرة القلب الأعلى في قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن جراحات العيون وقسطرة القلب الأعلى في قوائم الانتظار .





وأضاف محمد مصطفى في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" جراحات القلب المفتوح تحتاج إلى تقنية عالية ".





وتابع محمد مصطفى :" عدنا لأعلى من المعدل الطبيعي قبل جائحة كورونا في استقبال مرضى قوائم الانتظار وإجراء عمليات قوائم الانتظار ".





وأكمل محمد مصطفى:" تم تدريب الأطقم الطبية على كيفية ابتاع كافة الاجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء التعامل مع مرضى قوائم الانتظار".