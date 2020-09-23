AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: جراحات العيون وقسطرة القلب الأعلى في قوائم الانتظار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:05 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن جراحات العيون وقسطرة القلب الأعلى في قوائم الانتظار .

وأضاف محمد مصطفى في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  جراحات القلب المفتوح تحتاج إلى تقنية عالية ".

 وتابع محمد مصطفى :"  عدنا لأعلى من المعدل الطبيعي قبل جائحة كورونا في استقبال مرضى قوائم الانتظار وإجراء عمليات قوائم الانتظار ".

وأكمل محمد مصطفى:"  تم تدريب الأطقم الطبية على كيفية ابتاع كافة الاجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء التعامل مع مرضى قوائم الانتظار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: لم نتوقف بسبب جائحة كورونا وأجرينا عمليات لإنهاء قوائم الانتظار | فيديو

3570 عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية من الأورمان لغير القادرين بالمنيا

الأورمان: إجراء 4051 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية ببني سويف

إجراء 310 عمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

بتكلفة 5 مليارات جنيه .. الصحة: أجرينا 500 ألف عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

لا نحتاج لنقل المريض إلى القاهرة .. الصحة: نستطيع إجراء عمليات قوائم الانتظار في الصعيد.. فيديو

ترشيحاتنا

لجنة كورونا: مصر أسرع دولة بالعالم في نتائج فحوصات كورونا.. فيديو

أمير مرتضى كلمة السر في نجاح الزمالك.. ميدو يكشف سر مطالبته بتعيين مدير كرة

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

السيسي: مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين .. فيديو

سبب التهابات الجهاز التناسلي لدى الرجال.. أستاذ أمراض ذكورة يكشف

الصحة: تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 19 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها