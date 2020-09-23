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سيارات

مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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قسم السيارات

كشفت شركة مرسيدس العريقة عن طراز جديد من سياراتها الكهربائية، السيارة تحمل اسم "EQV"، والتي تندرج تحت قائمة السيارات "الفان" التي تنتمي الى الشاحنات العائلية، التي تحتوي على عدد كبير من المقاعد الداخلية.

السيارة EQV مزودة بمحرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع بطارية قوية في قاع السيارة سعة 100 كيلووات/ساعة، اما عن السرعة القصوى للسيارة فانها تبلغ 160 كم / الساعة.

 

يمكن للسيارة "EQV" ان تسير لمسافة 400 كم دون ان تحتاج الى الشحن مرة اخرى، تتميز بطارية السيارة بخاصية الشحن السريع بمتوسط وقت للشحن يصل الى 45 دقيقة، لتكون طاقة شحن تبلغ اكثر من 75% من قوتها.

التصميم الداخلي للسيارة يدل على مفهوم جديد من الرحابة والاتساع الذي يجعل الامر في غاية الراحة لمستخدمي السيارة، حيث زودت المقاعد بتصميم مميز قابل للتحريك بالعديد من الوضعيات المختلفة، كما ان جميع المقاعد مزودة بخاصية التبريد والتسخين للتيح رفاهية الاداء المميز من مرسيدس.

كما تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة عرض وسائط متعددة بقياس 10 بوصة و فتحة سقف بانوراما مميزة، بجانب الشكل الخارجي ومقدمة السيارة الرائعة التي تعطي فخامة مرسيدس المعهودة.

اما عن سعر السيارة فيبدأ من 69 ألف يورو، اي ما يعادل 1.3 ، أى ما يعادل 1.280.000 ج.م.

مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور
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