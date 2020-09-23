AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحضري: أثق في طارق يحيى وأرشحه لقيادة الزمالك ضد الرجاء في هذه الحالة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
طارق يحيي
طارق يحيي
Advertisements
محمد رشاد
أثنى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب الفوز على  طنطا .

وتغلب الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى تجمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ 29 من الدوري المصري . 

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي ثقة في طارق يحيى فهو قادر على قيادة الزمالك أمام الرجاء في حالة عدم التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وواصل: "طارق يحيى يمتلك الخبرات اللازمة التي تجعله قادرًا على قيادة الزمالك أمام الرجاء".

وكان طارق يحيى قاد الزمالك اليوم للفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام الحضري: رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي ليس نهاية المطاف

ميدو: الأهلي لديه أزمة في استعادة الكرة.. وفايلر اتقال له: "متلاعبش فتحي كتير"

عمرو زكي: كارتيرون وخبرات طارق حامد وساسي وراء ثلاثية الزمالك في الأهلي

أحمد عفيفي: تغيير فكر الإدارة وراء استقرار الزمالك

عفيفي: فايلر اغتال محمد هاني .. وطارق حامد حالة غير قابلة للتكرار

فيريرا رايح جاي.. سيناريوهات الزمالك البديلة حال عدم التوصل لاتفاق مع العجوز البرتغالي

ترشيحاتنا

مبروك عطية: علاقة الرجل مع امرأة غير زوجته خيانة لله .. فيديو

رضا عبدالعال لصدى البلد عن هدف الزمالك الثالث: إحنا بنلعب في دورة رمضانية .. فيديو

المقاصة يكشف كواليس رحيل إيهاب جلال المفاجئ عن الفريق

رضا عبد العال عن عمل ممر شرفي للأهلي: ليفربول اتعمله عشان محمد صلاح

للمرة الثانية .. تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في العزب المتاخمة للمدن في المنيا

جمال حمزة: هزار رضا عبد العال ملوش لازمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور

كفاية سهر وتيك أوي.. وليد هندي يقدم روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة

العالم يحتفل باليوم العالمي لـ"الأيام الخالية من السيارات"