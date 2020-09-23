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مختار نوح: جماعة الإخوان الإرهابية انتهت منذ عام 2019.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
مختار نوح
مختار نوح
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إبراهيم القادري
قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إنه ولأول مرة في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، تنتقل القيادة من القاهرة، مؤكدًا أنهم لم يعد لهم مكان في العاصمة.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المُذاع علي قناة المحور، أن تعاطف الشعب المصري تجاههم لم يعد موجودًا، واستهتارهم وراء فكرة الدين والدولة، قد كُشف، وهذا لأن منهجيتها انتهت.

وأوضح مختار نوح، أن مصر أصبحت اليوم دولة موضوعية، مؤكدًا أن الدين أصبح مفهوم الآن فهم صحيح والتجارة به أصبحت مرفوضة ووعي المواطن في تزايد.

ونوّه إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية انتهت منذ عام 2019، مؤكدًا أن هناك الكثير ممن يتلقون الأموال من الجماعة يعملون علي تحطيم الروح المعنوية في مصر.

وأشار إلى أنه بعد القبض علي الإرهابي محمود عزت؛ وجد إبراهيم منير ضالته، وأعلن عن أمنيته القديمة، وهو أن يكون مرشدًا للإخوان .
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