مختار نوح: دعوات الإخوان الفاشلة للتظاهر محاولة لتحليل ما يحصلون عليه من أموال.. فيديو

وأضاف مختار نوح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه: أنني اتابع قنوات الجماعة الارهابية منذ يومين ولاحظت ان مذيعه أصبحوا عصبيين جدا ويتلفظون بألفاظ .

، ان

اليوم كانت قاسية عليهم جدا وهذا لانه لم يكون هناك رد فعل ولا تعاطف شعبي رغم ان الظروف التي

بها الناس منذ 3 او 4 ايام

ولكن النتيجة صفر .