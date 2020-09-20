مختار نوح: دعوات الإخوان الفاشلة للتظاهر محاولة لتحليل ما يحصلون عليه من أموال.. فيديو

قال مختار نوح الخبير في شئون الحركات الاسلامية ، إن ما حدث اليوم هو محاولة لإثبات الوجود وتحليل الأجر الذي يتقاضونه وبالتالي يقوم عشرة بالنزول لانهم كالجواسيس يأخذون الأجر علي الاثر والنتيجة .
وأضاف مختار نوح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه: أنني اتابع قنوات الجماعة الارهابية منذ يومين ولاحظت ان مذيعه أصبحوا عصبيين جدا ويتلفظون بألفاظ .
وأوضح مختار نوح ، ان تجربة اليوم كانت قاسية عليهم جدا وهذا لانه لم يكون هناك رد فعل ولا تعاطف شعبي رغم ان الظروف التي هيأت بها الناس منذ 3 او 4 ايام مهيأة ولكن النتيجة صفر .
وتابع : أنني قمت بالمرور علي العديد من المناطق داخل القاهرة ولم اجد اى شىء ولا اى تجميع وهذا أحدث صدمة لهم .
واكمل: ان اليوم كان نهاية للإخوان مؤكدا ان التميز اصبح واضحا بين أسلوب ركوب الموجات واستغلال الآخرين وهذا بسبب الوعي لدي الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية .