مختار نوح عن الرئيس السيسي: نعمة من ربنا لينا بعد 30 سنة متاعب.. فيديو

قال مختار نوح، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إنه يشعر بما يشعر به الرئيس السيسى في كل أزمة تواجه البلاد وكل إنجاز يتحقق.



وشدد "نوح" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، على أن أى إنسان ينكر إنجازات فى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية "جاحد".



وتابع: "ربنا بعت لنا نعمة بعد 30 سنة من السرقة العلنية المقننة..ولهذا أنصحهم بالوقوف وراء الرئيس السيسي وعدم السماع لمن يريدون الشر للبلاد.

