انخفاض العكارة أمام مأخذ محطة القنطرة شرق.. وعودة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انخفاض نسبة العكارة أمام مأخذ محطة القنطرة شرق وجلبانة، بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي سمح بإعادة تشغيل محطة القنطرة شرق بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضحت الشركة أنه تم بدء ضخ المياه وإعادة انتظام الشبكات تدريجيًا، لتصل إلى جميع المواطنين بالمناطق المتأثرة، والتي تشمل مدينة القنطرة شرق القديمة، والبلد، والمنطقة الوسطى، وأجزاء من المدينة الجديدة.

وقدمت الشركة خالص الشكر والتقدير للمواطنين على حسن تفهمهم وتعاونهم خلال فترة انقطاع الخدمة، مؤكدة حرصها على سرعة إعادة انتظام ضخ المياه وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وناشدت الشركة المواطنين في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.