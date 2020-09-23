بمناسبة اليوم الوطنى الـ 90 .. هيفاء وهبى: كل عام والسعودية قيادة وشعبا بخير





وقالت هيفاء وهبى: "بمناسبة اليوم الوطني 90 ، كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بخير وأمان".





وكانت روجت هيفاء وهبي لمسلسلها الجديد "أسود فاتح" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت هيفاء وهبي بوستر مسلسل أسود فاتح وعلقت قائلة: "انا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في اول قصتي مع "اسود فاتح" ولكن... اللي يقلك هعيش واموت معاك قله انت كذاب!! ٢٧ سبتمبر مسلسل اسود_فاتح رانيا_خطاب هيفاء_وهبي".





أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" عن عرض العمل على القنوات الفضائية بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.





مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضة قريبا.





مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

نشرت الفنانة هيفاء وهبى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ فيه السعودية على اليوم الوطنى السعودى الـ 90.