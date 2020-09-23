بعد تخريب ليبيا.. جيش مرتزقة أردوغان يتجه إلى هذه الدولة

كشفت صحيفة "موسكوفوسكي كومسوموليتس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت عمليات نقل المرتزقة والمقاتلين التابعين للجماعات الإرهابية من سوريا إلى منطقة كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذريبجان.









وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي يقوم بتدريب الإرهابيين والمرتزقة الذين يأتي بهم من ليبيا لدعم الجيش الأذربيجاني ضد نظيره الأرميني.





وأكدت وسائل إعلام محلية فإن رقيب من الجيش الأذربيجاني قُتل خلال إطلاق نار على الحدود، ما أدى إلى قيام الطرفان المتصارعان إلى استقدام تعزيزات عسكرية على الحدود.





وعلى الرغم من أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعا أمس إلى حل أزمة القوقاز، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه وصف في كلمته أرمينيا بأنها عائقًا أمام إحلال السلام في جنوب القوقاز.





وبدلًا من محاولة جذب الطرفين إلى طاولة الحوار، أشعلت تركيا الصراع وأرسلت المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى أذريبجان، حيث قال النائب في البرلمان التركي، فارس شهابي، إن أردوغان يدفع ألفي دولار للمقاتل الواحد نظير قتاله لمدة شهر على الحدود مع أرمينيا.





ولفت شهابي بحسب الصحيفة الروسية، إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها أردوغان الإرهابيين والمرتزقة في الصراعات العسكرية المختلطة، موضحًا أنه أرسل المقاتلين إلى ليبيا، بعد تلقيهم تدريب في معسكرات الجيش التركي في تركيا.