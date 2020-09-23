أسبوع بـ15 ألف جنيه.. حكاية شبكة 4 ستات وراجل للدعارة على الفيسبوك في الدقي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل وبصحبته 4 سيدات استغلهم في الترويج لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب العامة وذلك بمقابل مادي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





الواقعة بدأت حين رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة إسبوع.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، حيث تبين أنه مسجل جنائي ومقيم بالمنوفية، ويقوم بنشر صور الفتيات وبيعهم لمدة أسبوع في الدعارة بمقابل 15 ألف جنية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهم بمنطقة الدقي في الجيزة، وبحوزتهم 4 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول، وتبين أن الهواتف تحتوى على رسائل خاصة بترتيب اللقاءات.





وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل وإستغلال السيدات اللآتى بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه لمدة أسبوع ،وأضاف بأنه قد أنشأ الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.





وبمناقشة باقى المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة كافة الإعمال الأخلاقية والمنافية للآداب العامة.