كيف استعدت المحافظات لتحذيرات وزارة الري من فيضان النيل

إجراءات عاجلة واستعدادات على قدم وساق بالمحافظات المختلفة لمواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار في أعالي النيل، وذلك بعد توجيهات وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء، لتجنب مخاطر إحتمالية تعرض البلاد للسيول هذا العام .

ففى مرسى مطروح أكد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم المرور على 21 معدية لمياه الأمطار بالطريق الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات استعدادًا للسيول.

وأضاف: جار المرور على باقي المعديات بالطرق السريعة والقرى التابعة للمدينة شرقًا وغربًا في إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول .

شملت تجهيز 34 مخر سيل وتطهير شبكات صرف الأمطار.. خطة شاملة لمواجهة السيول بالمنيا

وأشار عبد الرازق إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات ومتابعة أعمال النظافة وإزالة الحشائش، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار .

وأوضح أنه سيتم المرور، علي جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار علي المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بمتابعة جاهزية مجري السيل بوادي اسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4 تفاديا لحدوث سيول متوقعة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزيرة في أي وقت .

تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول

وفى محافظة البحر الأحمر استعدت مدينة الغردقة، لفصلي الخريف والشتاء، عبر تجهيز كافة مخرات السيول بالمدينة، حيث أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول، بمدينة الغردقة.

وفي إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول، وفصل الشتاء، والحد من مخاطرها، قام اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة، بالمرور على مخرجات السيول، للتأكد من جاهزيتها، وعمل مجرى للمياه والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها وتنظيفها بمعدات الوحدة المحلية.

وجه «وجدي» تعليماته للحملة الميكانيكية، بعمل الصيانة الدورية لجميع المعدات والتأكد من جاهزيتها، للعمل للتصدي لأي مخاطر الكوارث، داخل المدينة.

كما قام اللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال اليوم بجوله ميدانيه للاطمئنان على البرابخ ومخرات السيول بمدينه الغردقة استعدادات مواجهة الأمطار والسيول فضل والتأكد من تطهيرها وجاهزيتها.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة بضروره الانتهاء من تجهيز غرفة عمليات لمتابعة الأزمات والكوارث مزودة بسجل الأزمات توثق به كل المواقف التي تعتبر أزمات أو كوارث والتي من شأنها تشكل تهديدا للمدينة.

كما تم تجهيز خرائط لمخرات السيول وسجل لجميع تليفونات جهات الاتصال من إدارات خدمية للمدينة المشاركة في حالة حدوث أي ظرف طارئ.

وفى الإسماعيلية وجه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية ،جميع المسئولين عن كافة القطاعات الخدمية والمرافق برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أى شكل من أشكال تجمعات مياه الامطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارىء بشكل فورى وكذا المضى قدما فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ فى الاعتبار تلافى أية ملاحظات عما حدث فى الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور كل من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والعقيد هشام الفقى المستشار العسكرى للمحافظة و رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع مديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاسكان والتضامن الاجتماعى والصحة والمرور والشباب والرياضة والزراعة والرى والحماية المدنية و ممثلى كافة الجهات المعنية .

وخلال الاجتماع تم مراجعة واستعراض ماتم اتخاذه من اجراءات واستعدادات بكافة القطاعات و مناقشة عددًا من السيناريوهات لإدارة الازمات و الطوارىء فى حال وقوع اى حدث او تعرض المحافظة لموجة من موجات الامطار والسيول خلال الفترة القادمة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على جميع المسئولين سرعة مراجعة ماتم اتخاذه من تدابير و استعدادات لمواجهة اى ازمة و تحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبلوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية مع الآخذ فى الاعتبار ضرورة التعامل بالإستباق مع الحدث و ليس رد الفعل.

كما شدد المحافظ على الإلتزام بالنوبتجيات فى العمل بالقطاعات الخدمية خاصة فى ايام العطلات و الراحات و رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار ال 24 ساعة و ذلك لسرعة التعامل مع اى أحداث متوقعة فى اى وقت.

وفى المنيا كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، والمديريات المعنية، ورؤساء الشركات والهيئات بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول قبل بداية فصل الشتاء القادم.

وشدد المحافظ، في كتاب دوري أصدره على المتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتماليه حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.

ووجه بضرورة مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، ودراسة انشاء مجاري صناعية، ومخرات للسيول وخاصة في مناطق تكدس مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وأشار القاضي ، أنه تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرًا طبيعيًا و22 صناعيًا، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

وقال إن المحافظة كانت أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التي اصابت المحافظة شهر مارس الماضي، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث تم رفعه للسيد رئيس مجلس الوزراء، والذي اوصى بتوفير كافة احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت العامة.

وكان محافظ المنيا قد عقد سلسلة اجتماعات، لمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعدادًا لموسم الشتاء القادم، أكد خلالها على تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة، من أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء، ورفع تلك بيانات واحداثيات (طول وعرض) لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية.