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أخبار العالم

بوتين يعلن استعداد بلاده لمواجهة كورونا.. وظهور لقاح روسي جديد قريبا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:27 م
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح روسيا آخر مضاد لفيروس كورونا المستجد في القريب العاجل.

وقال بوتين خلال خطابه أمام مجلس الاتحاد الروسي والحكومة: "إن النظام الصحي الروسي مستعد لمواجهة فيروس كورونا والأمراض الموسمية الأخرى بنشاط"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.


وأضاف: "خلال فترة الوباء شعرنا وأدركنا قيمة حياة كل شخص وأهمية العمل البطولي الذي يؤديه العاملين في المجال الطبي، وبالطبع أدركنا الدور الكبيرالذي يقومون به من أجل المجتمع والدولة".

وتابع: "خلال الأشهر الماضية، ازدادت قدرات النظام الصحي الروسي بشكل ملحوظ.. واليوم أصبح جاهزًا لمواجهة عدوى فيروس كورونا والأمراض الموسمية".

وتعتبر روسيا هي أول دولة في العالم تسجل لقاح مضاد لفيروس كورونا باسم "سبوتنيك-5"، حيث أكدت فعالية اللقاح بعد اختباره على المرضى، وتبين أنه يساعد على بناء الأجسام المضادة داخل المرضى المصابين بالفيروس ليتمكنوا من التغلب عليه.
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