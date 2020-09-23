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محافظات

قافلة حياة كريمة توقع الكشف الطبي على 1462 حالة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان.


وأكد أن ذلك يأتي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 

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أوضح المحافظ، ان مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار بالمنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة خلال يومي 21 – 22 سبتمبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.


من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة مترددة وكان توزيع التخصصات كالتالي 236 حالة جراحة، 431 حالة اطفال ،197 حالة جلدية،  158 باطنه، 102 قلب،  110 اسنان، 143 نساء، 85 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم اجراء 94 تحاليل مختلفة واجراء 29 حالات موجات صوتية وعمل 13 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 115 حالة وتم خلع اسنان لعدد 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 19 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين.

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