افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء حديقة فريال التاريخية ، فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم على أعلى مستوى بحديقة فريال ، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق والشركة المنفذة لأعمال المشروع .





وخلال الجولة ، أوضح محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة ، لافتا إلى أن حديقة تتمتع بأهمية خاصة نظرا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ ١٥٠ عام ، وأكد اللواء عادل الغضبان ،أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بحديقة فريال ،ومن المقرر افتتاح الحديقة قريبا ، منوها أن الحديقة سيتم افتتاحها فى حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة ، لافتا الى أن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد ، هدفت لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة ، فى إطار الطفرة المقدمة فى كافة القطاعات ، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة .





ومن جانبه ، أشاد رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالطفرة الملحوظة والانجازات التى تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات ، كما أشاد بأعمال التطوير التى تمت بحديقة فريال ، مؤكدا أن الحديقة صرح خدمى وترفيهى عظيم ويضاف للمشروعات المهمة التى نالتها أعمال التطوير نظرا لأهميتها التاريخية العريقة .



