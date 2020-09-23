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محافظات

افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء  حديقة فريال التاريخية ،  فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم على أعلى مستوى بحديقة فريال ، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والعميد  نعمان محمد رئيس حي الشرق  والشركة المنفذة لأعمال المشروع .
 

وخلال الجولة ، أوضح محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة ، لافتا إلى أن حديقة تتمتع بأهمية خاصة نظرا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ ١٥٠ عام ،  وأكد اللواء عادل الغضبان ،أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بحديقة فريال ،ومن المقرر افتتاح الحديقة قريبا ،  منوها أن الحديقة سيتم افتتاحها فى حدث يليق  بعراقة وتاريخ الحديقة ، لافتا الى أن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد ، هدفت لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة ، فى إطار الطفرة المقدمة فى كافة القطاعات ، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة .

ومن جانبه ، أشاد رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى  بالطفرة الملحوظة والانجازات التى تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات ، كما أشاد بأعمال التطوير التى تمت  بحديقة فريال ، مؤكدا أن الحديقة صرح خدمى وترفيهى عظيم ويضاف للمشروعات المهمة التى نالتها أعمال التطوير نظرا لأهميتها التاريخية العريقة .

 وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير التى تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة  لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية  ، وزهور مميزة وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة ،  وجارى افتتاحها قريبا بما يتناسب مع تاريخها المميز ، وذلك تماشيا مع الإنجازات العملاقة التى تتم على أرض بورسعيد فى كافة القطاعات.
افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال
افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال
افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال
افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال
افتتاحها قريبا.. الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة فريال
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