محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت السطحية بالبازار



أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، قرب الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى البازار الجديد بحى العرب ، وذلك استعدادا لافتتاحه قريبا .











وأوضح المحافظ أنه تمت الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت السطحية بالبازار ، وذلك فى إطار استعدادات افتتاح البازار قريبا ، بما يقدم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى تماشيا مع خطة الدولة فى إنشاء مجتمعات تنموية خدمية حضارية تتناسب مع الطفرة المقامة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات .



