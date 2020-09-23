محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت السطحية بالبازار

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، قرب الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى البازار الجديد بحى العرب ، وذلك استعدادا لافتتاحه قريبا .
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وأوضح المحافظ أنه تمت الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت السطحية بالبازار ، وذلك فى إطار استعدادات افتتاح البازار قريبا ، بما يقدم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى تماشيا مع خطة الدولة فى إنشاء مجتمعات تنموية خدمية حضارية تتناسب مع الطفرة المقامة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات .
ويضم البازار الذي يقام على مساحة ٢٤ ألف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات و٤ بنوك وانشطة متعددة بحيث يشكل مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة