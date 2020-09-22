عبر الفيديو كونفرانس.. رفع الاستعدادات والتشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا بمدارس بورسعيد



شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم وقائع جلسة الفيديو كونفرانس الوزارية المنعقدة بمركز التطوير التكنولوجى بحضور مسئولى الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.







وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجلسة تأتى فى إطار إستعدادات مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وتناولت الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل المنشآت التعليمية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك عبر برنامج CISCO WEBEX للتواصل المباشر السريع بين المديريات والإدارات التعليمية.







