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تعليم

عبر الفيديو كونفرانس.. رفع الاستعدادات والتشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا بمدارس بورسعيد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:10 م
تعليم بور سعيد
تعليم بور سعيد
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كتب محمد الغزاوى
 شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم وقائع جلسة الفيديو كونفرانس الوزارية المنعقدة بمركز التطوير التكنولوجى بحضور مسئولى الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجلسة تأتى فى إطار إستعدادات مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وتناولت الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل المنشآت التعليمية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك عبر برنامج CISCO WEBEX للتواصل المباشر السريع بين المديريات والإدارات التعليمية.


ونوه "باهى" إلى أن الجلسة إستهدفت مديرى المديريات والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والتعليم العام والتربية البيئية والسكانية والصحية ومديرى إدارات التدريب ووكلاء ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية بهدف التقليل من التجمعات داخل المنشآت منعنا لإنتشار فيروس كورونا المستجد
عبر الفيديو كونفرانس.. رفع الاستعدادات والتشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا بمدارس بورسعيد
عبر الفيديو كونفرانس.. رفع الاستعدادات والتشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا بمدارس بورسعيد
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