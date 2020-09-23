سقوط "منجد" بـ كيلو حشيش في الغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب البحر الأحمر ، من ضبط "منجد" من محافظة قنا، بحوزته كيلوجرام من مخدر الحشيش، أثناء تواجده في أحد الفنادق الشعبية بالغردقة.





وأكد بيان أمني، اليوم الأربعاء، تمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب البحر الأحمر ، والمقدم الحسيني حلمي، وكيل الفرع، من ضبط "منجد" من محافظة قنا، أثناء تواجده في أحد الفنادق الشعبية بالغردقة، وبحوزته كيلوجرام من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.



