تويتر بيخرب.. خبير أمن معلومات: لازم نتعامل مع المخالفات بشكل أسرع

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " هو من أشهر المواقع وأكثر الأدوات المجانية، ومن المواقع التي تتيح عمل هاشتاجات بشكل كبير وتداولها وعمل "ريتويت" لها بشكل سريع جدا وفي وقت قصير.





وتابع وليد حجاج ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن تويتر تفتقد الكثير من الحرفية والادوات التي تستطيع ان تتعرف على الاشياء المخالفة لها، وإذا قرنت بمنصة الفيسبوك الاكثر احترافية في التعامل مع المخالفات.





واضاف ان تويتر ليس بها الادوات التي تكشف عن الاشياء المخالفة بشكل عام والمخالفة لسياستها في الاساس، ولذلك تويتر اصبح موقع يحرض على العنف وتخريب الدول.





واوضح ان هناك لجان كاملة تقوم بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لتحرير محاضر مخالفات للمحتويات المخالفة لسياسيات تلك المواقع، لافتا الى ان المنصات الاخرى الاكثر احترافية تقوم بالتعامل مع تلك المخالفات في اقل من 20 دقيقة وفي كثير من الاحيان يكون التعامل لحظي وفوري.





واشار الى ان يجب وضع تشريعات وقوانين دولية لوقف الانتهاكات السيبرانية، منوها أنه يجب التبليغ الفوري من قبل الحكومات والمؤسسات بخطورة مخالفة ما على احد مواقع التواصل للتعامل معها وحذرها بشكل تام.



