لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تأجيل عقد الجمعية العمومية لمدة أسبوع وفقًا للقانون، فى إطار الإعداد والتجهيز لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، لعدم اكتمال النصاب القانون.





ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية يوم 30 سبتمبر الجاري؛ علمًا بأنه وفقًا للقانون فإن من سيكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات "الممثل القانوني المسدد للاشتراك السنوى قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين".

وكان اتحاد الناشرين المصريين فتح باب تسجيل الحضور، في العاشرة صباح اليوم الأربعاء واستمر حتى الثانية عشر ظهرًا، بمقر الاتحاد بالدقى.





يذكر أن لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، عقدت اجتماعها بمقر الاتحاد برئاسة الدكتور حسام لطفى المستشار القانونى للاتحاد، وعضوية ممدوح على، والمهندس على عبد المنعم عضوى مجلس إدارة الاتحاد، وقامت اللجنة بغلق باب الترشيح للانتخابات، فى الموعد المقرر قانونا والذى كان مفتوحا للترشيح خلال الفترة من 5 وحتى 15 سبتمبر؛ بناء على الدعوة الموجهة لجميع أعضاء الجمعية العمومية فى

26 أغسطس 2020.





وقد استعرضت اللجنة طلبات الترشيح المقدمة من ثلاثة عشر عضوا، واستبان للجنة أن جميعهم قد استوفوا الشروط المقررة قانونا للترشيح لعضوية مجلس الإدارة، عدا شاهندة الزيات مدير دار الزيات للنشر لعدم مرور سنتين على قيدها بالاتحاد وفقا للقانون، وعليه فقد أغلقت اللجنة باب الترشيح فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم 15 سبتمبر الجاري، وذلك بقبول طلبات ترشيح كل من:

1- أحمد محمد محمد رشـاد مكتبة الدار العربية للكتاب.

2- رباب فؤاد فرج الشهـاوى دار الفؤاد للنشر والتوزيع.

3- رضا محمد عوض فـوده رؤية للنشر والتوزيـع.

4- عبد الله محمد شلبى بصمه للنشر والتوزيـع.

5- عبد المنعم كامل محمد دار الجامعة الجديـدة.

6- علاء محمد حسن سرحان دار الرسالة للنشر والتوزيـع.

7- فادى أمير صبحى جـريـس مكتبة الأنجلو المصريـة.

8- لمياء السعيد عبد السلام السعيد للنشر والتوزيـع.

9- محمد إبراهيم محمد السقا مؤسسة إبداع للإعلام والنشـر.

10 محمد كامل على شطـا مؤسسة طيبـة.

11- محمود خلف الله درديـر مؤسسة تبارك للنشر.

12- محمود محمد مدبــولـى مكتبـة مدبولـى.



