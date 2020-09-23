بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بفيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة كاجوال بسيطة مرتدية تيشيرت باللون الأسود وبنطلون باللون الأسود، وانتعلت مع هذه الإطلالة حذاء رياضيا باللون البينك.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريهام أيمن على تسريحة شعر كيرلى وهو ما جعل إطلالتها مختلفة، ووضعت بعض ألوان النود من المكياج.
كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
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A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on