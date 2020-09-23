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أخبار البلد

طريقة استخراج توكيل عام رسمي من سفارة مصر بالرياض

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:05 م
صفحة السفارة
صفحة السفارة
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محمد وديع
قالت صفحة سفارة مصر بالرياض إنه يمكن للمواطنين المصريين المقيمين بالسعودية الحضور لمقر السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة لاستخراج توكيل بكافة أنواعه سواء عام رسمي أو خاص أو توكيل لعقد القران عن طريق الحضور شخصيا لمقر السفارة.

وأكدت الصفحة أنه لابد للمواطن المصري إحضار أصل إثبات الشخصية ساري الصلاحية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو الإقامة، كما يشترط مل ء نماذج التوكيلات الموجودة على صفحة الموقع مع عد التوقيع عليها إلا أمام الموظف المختص في السفارة.

وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي الأكبر في الدول العربية وكذلك الأولى بين الجنسيات العربية الأخرى. وتسهيلا على المواطنين تقوم السفارة باستخراج بعض المستندات المصرية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.  
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