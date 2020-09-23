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محافظات

عقب تخفيض تقنين أوضاع منتفعي أملاك الدولة.. أهالي الإبراهيمية وههيا وديرب نجم يستقبلون محافظ الشرقية بالزغاريد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:28 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخفيض قدره ٤٠٪من القيمة المقررة لتقنين أوضاع منتفعي اراضي أملاك الدولة وذلك لمن يقوم بدفع مقدم  جديه 25 % و 50 % لمن يسدد القيمة كاملة.


جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الشرقية بأهالي مراكز الإبراهيمية وههيا وديرب نجم المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بدار مناسبات قرية كفر محسن التابعة لوحدة مباشر المحلية بمركز الإبراهيمية ، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتوره  سحر لطفي  رئيسه مركز ومدينة ههيا وصبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية ، ووجيه صدقي سعدون  رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.


وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغه لقرارات المحافظ بتخفيض قيمة سعر  تقنين أراضي أملاك الدولة، وضجت القاعة بالتصفيق والزغاريد، مقدمين الشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللمحافظ الذي لايدخر جهدًا في إتخاذ قرارات لصالح المواطنين  الراغبين في تقنين أوضاعهم.


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بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على عدم التهاون في استرداد  حق الشعب وتقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وحفاظًا على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين. 


وخلال اللقاء أعلن محافظ الشرقية عن تقديم حزمه من التيسيرات لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع بتخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة ، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.


واستجابه من محافظ الشرقية لمطلب الأهالي من مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وههيا وافق المحافظ على مد مهلة التقدم بأوراق التقنين ودفع مقدم الجدية ٢٥٪ لمدة شهر من اليوم ، وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.


وأوضح المحافظ أنه تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة وهذا ليس معناه أن هناك تخفيضات أخرى بل هي فرصه أخيره لجميع المواطنين المخالفين أن يقوموا بإعادة حق الشعب للدولة وللشعب وأيضًا الحفاظ على حقوقهم بما يتيح لهم الشعور بالأمان والإستقرار ، وقال نعمل من أجل المصلحة العامة وشعارنا المواطن أولًا وأخيرًا لبناء مصر الجديدة التي سينعم بها أبنائنا.


وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى و مراكز ومدن المحافظه لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ، وذلك تلاشيًا لحملات الإزالة المكبرة ، مؤكدًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بملفي تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء لدخول المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

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