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رياضة

قرار نهائى.. انسحاب الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي الهلال، منسحبًا من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأعلن الاتحاد الآسيوي  في بيان رسمي نشره الاتحاد الآسيوي، الآتي..

"أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة.

وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعبًا للمباراة) لاغية وغير محتسبة، بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.
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