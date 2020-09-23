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أخبار العالم

الملك سلمان يحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:57 م
سلمان بن عبدالعزيز
سلمان بن عبدالعزيز
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مصطفى كرم
احتفل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حاكم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية. 

وكتب خادم الحرمين الشريفين عبر حسابة الرسمي بتويتر "‏في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دورًا كبيرًا في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا حفظ الله وطننا من كل مكروه".

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا اليوم  الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

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