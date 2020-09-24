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بين الناس

مواطنة تناشد المسئولين لتسليمها شقتها في الإسكان الاجتماعي بمدينة دمنهور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة عبير علي عبد الحميد أحمد،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقتها بالإسكان الاجتماعي الإعلان التاسع، في مدينة دمنهور، التابعة لمحافظة البحيرة.

وتقول فى رسالتها: أشكو من تأخر تسليم الحاجزين لشقق الإسكان بالإعلان التاسع بمدينة دمنهور التابعة إلي محافظة  البحيرة، مطالبة بإنهاء إجراءات التسليم للنقل فيها؛ لحاجتها الشديدة لهذا المسكن، تخفيفا لأعباء دفع الإيجارات.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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