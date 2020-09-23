أرملتان و8 أطفال..صديق الطبيب محمد الفنجري يتحدث عن مصير عائلته..فيديو

روى محمد العبد، صديق الدكتور محمد الفنجري، المتوفى هو وأسرته بفيروس كورونا، تفاصيل ماحدث مع أسرة الدكتور محمد الفنجري.



وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن في منتصف شهر أغسطس والد الدكتور محمد الفنجري ؟أصيب ودخل المستشفى بناء على هذه الإصابة، ولكن يوم 26 من نفس الشهر توفى والده.



وأكمل: بعد وفاة والده ب10 أيام توفت والدته متأثرة بفيروس كورونا أيضا، وبعد ذلك وفي 9 سبتمبر توفى أخيه أيضا بسبب فيروس كورونا.



متابعا: الأعراض بدأت تزيد عند محمد وعليها دخل المستشفى منذ 10 أيام، ويوم 22 سبتمبر توفى الدكتور محمد الفنجري ليلحق بباقي عائلته.



وأضاف" لدي حاليا مأساة عندي 8 أطفال أيتام وأرملتان في عائلة واحدة، معقبا: سيتولى أخ الدكتور محمد تربية الأطفال، كما أن نقابة الأطباء بدمياط فتحت أبوابها من أجل تلقي العزاء الخاص بالطبيب محمد الفنجري اليوم وغدا.

