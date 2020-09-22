AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

" أدعو لي انا بموت"، كانت تلك الكلمات الأخيرة الآتي رددها الصيدلي "محمد الفنجري"، عبر حسابه بالفيس بوك قبل أن ينطق الشهادة ويلفظ أنفاسه الأخيرة متوفيا بفيروس كورونا ليلحق بأبيه وأمه وأخيه الذين ماتوا بنفس الفيروس اللعين.


في الأيام الأخيرة دون الصيدلي الشاب " محمد الفنجري" عدت منشورات صادمة تفيد بوفاة أمه ثم أبيه ثم اخبه، بشكل متتالي ومرعب إثر إصابته بفيروس كورونا، ليقضي الوباء المتفشي على العائلة بالكامل بما فيه الصيدلي "محمد".


الاستنجاد ونطق الشهادة هي كانت اخر منشورات الصيدلي المتوفي، الذي أعلن وفاته اليوم تأثرا بأصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى عائلته التي افجعها الموت بسبب إصابتهم بنفس المرض القاتل.


أثار موت الصيدلي " محمد الفنجري"، حالة من الحزن بين أصدقاءه ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك لوفاته هو أسرته بالكامل بفيروس كورنا، مما أثر هذا الأمر العديد من المخاوف من تفشي الفيروس مرة أخرى بشكل أكثر شرسة وصلت إلى أن يقضى على عائلة بأكملها.


"ابويا مات، امي ماتت ، اخويا مات" تلك كانت تدوينات الاخيرة الصيدلي الراحل عبر صفحته بالفيس بوك، وذلك قبل وفاته بأيام  ليسبق أسرته وهو ينطق الشهادة  ويرفقهم في قبورهم بعد معاناة مع الفيروس اللعين الذي حصد الآلاف الأرواح.


ترحم رواد التواصل الإجتماعي على الصيدلي الراحل واسرته، معلنين العزاء على روحه وعلى اسرته ، التي خطفها الموت في غمضة عين لتكون هذه الواقعة منضن القصص المأساوية لوباء كورونا المتفشي، الذي بات شبحا يرعب الجميع خوفا طرق أبوابهم وحصد أرواحهم  بين طياته المميتة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العشاء الأخير للأميرة ديانا.. أسرار جديدة يكشفها طاهي الملكة إليزابيث.. فيديو

27 يوما يصارع كورونا.. شهيد الجيش الأبيض بالمنوفية عزل نفسه بمقر عمله ومات فيه

بعد موته بـ 12 ساعة .. وفاة ربة منزل حزنا على نجلها

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

القدر زفها لقبرها.. والدها: لم تشكو من أي أمراض ورحلت بدون مقدمات

عروس القليوبية زفت إلى قبرها ليلة العمر.. زوجها: إسراء كانت ملاك وربنا يعوضنى بيها فى الجنة.. شاهد

ترشيحاتنا

معنى التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة وهل يبطل العبادة؟

للمرة الثالثة.. محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة مقابل التصالح

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

على رأسهم إيسكو.. 7 لاعبين يرفضون قرار زيدان قبل موقعة بيتيس

لأول مرة منذ 1944.. كورونا يحرم الفائزين من حفل جائزة نوبل هذا العام

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 15 ثانية.. طريقة مبتكرة لقتل فيروس كورونا

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور