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رياضة

فايلر يرد على شائعات رحيله عن الأهلي: من حقى السفر لعائلتي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:25 م
فايلر
فايلر
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عمرو ابوبكر
رد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على شائعة رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال فايلر خلال تصريحاته عقب انتهاء مباراة نادي مصر، إنه من حقه السفر لرؤية أسرته والإثارة حول سفري في كل مرة تزداد.

وأضاف فايلر أن النادي الأهلي فريق مميز ومشواره معه كان جيداََ وحقق بطولة الدوري الممتاز ويسعى لما هو أفضل. 

وتابع: حققنا الفوز على نادي مصر بثلاثية وأجرينا تعديلات في التشكيل أكثر من مرة وعودة الشحات كانت جيدة. 

جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز. 
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