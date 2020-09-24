احتفالية يوم الوفاء لقسم طب جراحة الأوعية الدموية بـ طب عين شمس.. اليوم

الجدير بالذكر وقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مشترك وذلك بقصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس.





ويأتي ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة ،الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة ، نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، ا. د محمد رجاء عميد كلية العلوم ، ا. د ضياء خليل عميد كلية الهندسة ، ا. د عمرو الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، م.مجد الدين المنزلاوي عضو م.الادارة ورئيس لجنة الصناعة ، م.علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد ، د. نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة، د.احمد شلبي عضو الجمعية ، م.اسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة، م.علاء دياب-رئيس لجنة الزراعة ،ا. ا.محمد يوسف المدير التنفيذي ، ا. رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية، ا.حمدي عزام نائب رئيس مجلس اداره بنك التنمية الصناعية ، ا.نجلاء محمد رئيس قطاع العلاقات العامه والاتصال المؤسسي وا.ابراهيم تايب. مسئول قطاع المشروعات.





وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان البحث العلمي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي يرتكز عليه جسد المجتمعات المتطورة ، وهو ميدان خصب ودعامة أساسية لإقتصاد الدول وتطورها ، مشيرا انه بالبحث العلمي تتحقق رفاهية الشعوب وتحفظ مكانتها بين الدول المتقدمة، مما يساعد في نهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا ، واجتماعيًا ، وتجاريًا ،حيث اثبتت التجارب العالمية أن توظيف البحوث والدراسات العلمية وخاصة التي يتقدم بها الباحثون لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الابتكار والتطوير وتقديم حلول عملية وتطبيقية تمثل افضل ركيزة للارتقاء بالمجتمع و دفع عجلة التنمية الاقتصادية .









مضيفا ان الهدف الاساسي من هذا البروتوكول هو ربط القطاع الاكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية علي مستوي العديد من القطاعات ، مما يساهم بشكل كبير في ايجاد حلول غير تقليدية لعدد كبير من المشكلات، الي جانب النهوض وتنمية ريادة الأعمال.





وأوضح المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة التشييد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للمشاركة بخبراته وطاقاته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولةمع تعميق دوره في خطة التنمية الاجتماعية ، كما تساهم الجمعية من خلال اللجان التخصصية بها في تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية لمجتمع الأعمال بما يخدم الأنشطة الاقتصادية التى يعملون بها؛ ومن ثم تأتي مبادرات ومساهمات رجال الاعمال والقطاع الخاص لرعاية وتمويل البحوث في الجامعات ، مؤكدا ان رعاية البحوث العلمية رسالة وطنية.





وأوضح ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان البنك يدعم تمويل المشروعات والأبحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية، مؤكدا أن التعاون بين البنك وجامعة عين شمس خطوة جيدة سوف تأنى بثمار جيدة، واشار الى عرض كل قطاع من قطاعات البنك خدماته التى يمكن أن يدعم البنك الجامعة بها، واوضح ان بنك التنمية الصناعية يهدف بشكل اساسي الي دعم الشباب وافكارهم حيث انهم بناة المستقبل ، ويعتبر البنك رائدا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة في المقام الأول والتى تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين.





وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي ودور الجامعات الحكومية في حل مشكلات المجتمع وعوده الدور الجامعي الي الريادة مرة اخري والتواصل مع المجتمع بشكل واضح و دعم العباقرة وتنفيذ افكارهم مما سيؤدي الي حدوث طفرة كبيرة في تقدم المجتمع.





مشيرا انه هناك تحديث وتطوير دائم البرامج الدراسية والتي يمكن ان تأتي عن طريق رجال الاعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفه بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية كما في كليات الزراعه والتجارة، والقي سيادته الضوء على ما تمتلكه جامعة عين شمس من كنز ثمين يتمثل فى طلاب الجامعة الذين يمتلكون العديد من الافكار التي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، مشيرا انه يتم باستمرار تغيير وتطوير المناهج لتتوافق وتتوائم مع طبيعة سوق العمل.





ويهدف البروتوكول الى الربط بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير – دكتوراه) بالجامعات وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات عملية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الإقتصادية المختلفة، ربط الأبحاث العلمية بواقع المشكلات المعاصرة التي يواجهها المجتمع المصري للاستفادة من تلك الأبحاث في توضيح الرؤية لمتخذي القرار.





وذلك من خلال تشخيص واقع القطاع الخاص ودور البحث العلمي في محاولة لدراسة المشاكل المرتبطة، إيجاد آلية للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية والعملية مبنيًا على أساس الربط ما بين التطبيق العملي والدراسات البحوث الأكاديمية، دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب، و تنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم وتنشيط دور البحث العلمي.





حيث يتضمن البروتوكول تبني القضايا التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب أبحاث علمية من شأنها علاج تلك القضايا من خلال حوار بناء يهدف الى تحقيق الصالح العام ، التعاون في إعداد كافة الدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تركز على المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في كافة القطاعات الإقتصادية المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول التطبيقية المناسبة لها و التعاون الفني والتكنولوجي بالإضافة الى تقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والانتاج والإدارة للباحثين، التعاون وتضافر الجهود لتنمية وتطوير القطاعات الإقتصادية المختلفة ورفع جودتها وقدرتها التنافسية.





والتعاون التام والمشترك بين الطرفين للمشاركة في وضع رؤية موحدة تمثل رؤية مشتركة لتطوير البحث العلمي ليتوافق مع متطلبات مجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية.





ووضع آلية اختيار الموضوعات البحثية التى تعرض عليها لتنفيذها طبقا لهذا البروتوكول طبقا لأهميتها ومدى تأثيرها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية.





ودعم الشباب وأفكارهم وذلك في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة، ايجاد ألية تعاون بين مجتمع الاعمال والمؤسسات التعليمية مبنيًا علي اساس الربط ما بين التطبيق العلمي والدراسات والبحوث الأكاديمية ، وأيضًا دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب، تنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الحكومي.