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برلمان

الدابي: على المجتمع الدولي اتخاذ عقوبات ضد الدول الداعمة للإرهاب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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القسم السياسى
أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بالتصريحات القوية التي جاءت عبر كلمة الرئيس السيسي، أمام الأمم المتحدة وأكد فيها رفض مصر، استمرار صمت المجتمع الدولي عن حفنة من الدول، لاتزال تقوم بدعم ورعاية الإرهاب وتوفير ملاذ آمن لأصحابه ومنابر إعلامية وسياسية وعدم اتخاذ إجراءات بحقها.

وأضاف الدابي في تصريحات له، أن تصريحات السيسي قوية للغاية وهزت العالم، ونقلتها مختلف وكالات الأنباء، بعدما وضع مجلس الأمن الدولي أمام مسئولياته وانتقد لعدم اتخاذه الإجراءات الكافية للتصدي للإرهاب، والتعامل مع الدول والمنظمات الداعمة للجماعات الإرهابية التي توفر الدعم المالي والأسلحة والمساعدات في تحدي صارخ لحرمة المجتمعات والأوطان.

وشدد الدابي أن قطر وتركيا في مقدمة الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة، وباقي محور الشر وعلى  مجلس الأمن اتخاذ عقوبات رادعة بشأنهما.
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