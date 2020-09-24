ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع حريق في شقة بمصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق، بندب فريق من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية؛ لمعاينة وأخذ عينات، من موقع حريق، نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.
وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، ووجود شبهة جنائية من عدمه.
وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطروا على حريق نشب داخل شقة فى عقار سكنى بمصر الجديدة .
جاء ذلك بعد أن تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عقار بمنطقة الكوربة بدائرة مصر الجديدة.
وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء، وجرت السيطرة على النيران التى امتددت لتلتهم شقة أخرى بذات العقار، دون خسائر فى الارواح .
وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.