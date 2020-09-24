AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع حريق في شقة بمصر الجديدة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
Advertisements
اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بندب فريق من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية؛ لمعاينة وأخذ عينات، من موقع حريق، نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطروا على حريق نشب داخل شقة فى عقار سكنى بمصر الجديدة .

جاء ذلك بعد أن تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عقار بمنطقة الكوربة بدائرة مصر الجديدة.

وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء، وجرت السيطرة على النيران التى امتددت لتلتهم شقة أخرى بذات العقار، دون خسائر فى الارواح .

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع أسرة كاملة.. تعرف على قرارات النيابة في حريق شقة بدار السلام

السيطرة على حريق شب فى عقار بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

هو الموضوع صحيح.. ضياء السيد يعلق على إمكانية رحيل فايلر عن الأهلي

أثناء محاولته تسلق شجرة.. وفاة طفل غرقا بعد تحدٍ مع أصدقائه ..صور

أخبار الفن| حقيقة إصابة عمر كمال بـ كورونا.. عودة أحمد فلوكس لزوجته

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

بعد صورة رامز أمير.. 10 فوائد غير متوقعة لـ الثلج على الصحة

حبس المتهم بركل فتاة أثناء استقلاله توك توك فى سوهاج 4 أيام

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

مرتضى منصور يعلن قيمة عقد باتشيكو.. وسر اختياره وجهازه المعاون

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل