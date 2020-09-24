ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع حريق في شقة بمصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق، بندب فريق من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية؛ لمعاينة وأخذ عينات ، من موقع حريق ، نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق ، رجال المباحث ، بالتحري عن الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، ووجود شبهة جنائية من عدمه.





وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطروا على حريق نشب داخل شقة فى عقار سكنى بمصر الجديدة .





جاء ذلك بعد أن تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عقار بمنطقة الكوربة بدائرة مصر الجديدة.





وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء، وجرت السيطرة على النيران التى امتددت لتلتهم شقة أخرى بذات العقار ، دون خسائر فى الارواح .





وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.