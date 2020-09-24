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تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على موعد إجراء الكشف الطبي لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد علام
يتجه الطلاب الجدد المرشحون لكليات جامعة القاهرة إلى المستشفى الطلاب الجامعي  لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

 وجاء ميعاد الكشف الطبي لكلية الإعلام على النحو التالي:

كلية الإعلام من حرف (أ) إل حرف (غ) 26-9-2020

كلية الإعلام من حرف (ف) إل حرف (ى) 27-9-2020

 والجدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأت في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.

وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.

ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، حتى يوم 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.
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