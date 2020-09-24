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توك شو

هتجدد بيها.. رأي صريح من الناقد الأدبي صلاح فضل في أغنية «لقيت الطبطبة» |شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:47 ص
الناقد الأدبي صلاح
الناقد الأدبي صلاح فضل
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إسراء صبري
علق الناقد الأدبي صلاح فضل على أغنية "لقيت الطبطبة" المنتشرة، قائلًا "لطيفة جدا".. وأنا لا أزدري الأغاني الخفيفة واللطيفة المتواجدة حاليًا.

وأضاف "فضل"، أثناء حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "لو لقيت كلام الأغاني جميل أنا هتجدد بيه".

وأكد الناقد الأدبي "الدراسات الجامعية ودراسة الآداب خاصة تنقصها جرعة مشبعة من الفنون الجميلة التي تزرع الجمال في وجدان الإنسان، مثل الفنون التمثيلية والتجميلية".

وتابع "قررنا في لجنة قطاع الآداب أن نضع 8 مواد تكون في السنة الأولى للدراسة اختيارية ولكن في باقي الأعوام ستكون إجبارية".

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