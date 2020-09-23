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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية في نهر النيل بـ كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت حملة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، واللواء خالد العزب ، مدير أمن كفر الشيخ، من إزالة عدد من الأقفاص السمكية بنهر النيل بقرى مركز دسوق .

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،إن الحملة مستمرة للقضاء على الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وأشار المحافظ إلى القضاء على الأقفاص السمكية لأنها تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وعلى الصحة العامة للمواطنين بشكل عام.

وأوضح أنه لذلك يتم تطبيق القانون نحو الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ونهر النيل ، مؤكدًا أن المحافظة تهتم بمنع كل أشكال التلوث والتعديات عليه.

حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية في نهر النيل بـ كفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية في نهر النيل بـ كفر الشيخ.. صور
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