مصطفى الفقي: الإخوان تلقت ضربة في 2013 ولا يستطيع أحد تهديد استقرار مصر..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الكتلة الكبرى من المصريين تري ان الطريق الذى نسير عليه هو الصحيح رغم الصعوبات .





وأضاف مصطفي الفقي خلال حواره في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن أكبر ضربة تلقاها الإخوان المسلمين كانت من 2013 حتى الآن وهناك خلايا نائمة ومجموعات كامنة لاننا تعودنا منهم تاريخيا علي الخديعة .





واوضح مصطفي الفقي ، أن الدولة تعرف وجميع المصريين الواعين يعرفون ذلك مؤكدا علي ان الدعوات التي تنادي بالثورات تعبر عن حقد أصحابها . ذلكذلكأصحابها

وتابع : أنه لايوجد أحد يستطيع تهديد استقرار وتماسك الشعب المصري الان مصر .





واستكمل : أن الداعون للثورة هدفهم الاساسي ان يخرج 10 أشخاص لتصويرهم ليقولوا ان المصريين ضد النظام .



