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مصطفى الفقي: الإخوان تلقت ضربة في 2013 ولا يستطيع أحد تهديد استقرار مصر..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الكتلة الكبرى من المصريين تري ان الطريق الذى نسير عليه هو الصحيح رغم الصعوبات  .

وأضاف مصطفي الفقي خلال حواره في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن أكبر ضربة تلقاها الإخوان المسلمين كانت من  2013 حتى الآن وهناك خلايا نائمة ومجموعات كامنة لاننا تعودنا منهم تاريخيا علي الخديعة .

واوضح مصطفي الفقي ، أن الدولة تعرف ذلك وجميع المصريين الواعين يعرفون ذلك مؤكدا علي ان الدعوات التي تنادي بالثورات تعبر عن حقد أصحابها .
وتابع : أنه لايوجد أحد يستطيع تهديد استقرار وتماسك الشعب المصري الان مصر .

واستكمل : أن الداعون للثورة هدفهم الاساسي ان يخرج 10 أشخاص لتصويرهم ليقولوا ان المصريين ضد النظام .

واشار الي ان المصريين ضد أى دعوة للثورة علي الرئيس لأنه قدوة وليس بفاسد .
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