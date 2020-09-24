وزير الأوقاف: مصر تفخر بكلمة الرئيس التاريخية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التاريخية أمام الأمم المتحدة هي فخر لمصر، وأن الشعب المصري كله يعتز بها، ويطالب الأمم المتحدة بالعمل على ما جاء في كلمة الرئيس بشأن ضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب والداعمة والممولة له وتلك التي تأوي عناصر الإرهاب وأبواقه الإعلامية.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات الليلة، إن وعي وقوة وتماسك الشعب المصري ووقوفه على قلب رجل واحد حول رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته الوطنية سيرد كيد الحاقدين على مصر وأهلها والمتربصين بها في نحورهم بإذن الله تعالى.

وأضاف وزير الأوقاف، قائلا : "علينا أن ننظر بوعي وفطنة إلى مصدر إطلاق دعوات الفوضى والهدم من الدول الراعية علنًا للإرهاب التي تعمل كأداة في أيدي القوى التي تريد هدم دولنا وإضعافها وتمزيق أوصالها من جهة وتبني لنفسها مجدًا فوق حجمها في المنطقة من جهة أخرى.

وشدد وزير الأوقاف، على أن واجب الوقت الآن هو كشف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأن المواجهةَ الحاسمة مع دعاة الفوضى ضرورة للحفاظ على الوطن ، وأن التستر عليهم جريمة في حق الدين والوطن ، وأنه يجب الضرب بيدٍ من حديد على أيدي الخونة والعملاء.