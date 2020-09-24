افتتاح مسجد أبو زيد في قرية سيلا بمحافظة الفيوم ..شاهد

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، لافتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليونا و750 ألف جنيه، على مساحة 400 متر.
وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة إفتتاح المسجد، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
وأوضح أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنيه، كما طالب الأهالي بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.
الجدير بالذكر أن السكرتير العام المساعد افتتح عصر أمس مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.