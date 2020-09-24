AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح مسجد أبو زيد في قرية سيلا بمحافظة الفيوم ..شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، لافتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليونا و750 ألف جنيه، على مساحة 400 متر.

وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.


قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة إفتتاح المسجد، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية. 

وأوضح أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنيه، كما طالب الأهالي بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.

الجدير بالذكر أن السكرتير العام المساعد افتتح عصر أمس مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.
افتتاح مسجد أبو زيد في قرية سيلا بمحافظة الفيوم ..شاهد
افتتاح مسجد أبو زيد في قرية سيلا بمحافظة الفيوم ..شاهد
افتتاح مسجد أبو زيد في قرية سيلا بمحافظة الفيوم ..شاهد
افتتاح مسجد أبو زيد في قرية سيلا بمحافظة الفيوم ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان المسجد القبلي بكفر أباظة

محافظ الشرقية وأعضاء مجلس النواب يستقبلون وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لافتتاح 53 مسجدا

بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه.. افتتاح مسجد الصوامعة بنجع حمادي والحاكم في قوص

افتتاح مسجد النور المحمدي في قرية نزالي جانوب بأسيوط

محافظ أسيوط ومدير مديرية الأوقاف يفتتحان المساجد الجديدة بالمحافطة

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا غدا الجمعة بينهم اثنان بالبحر الأحمر بحضور الوزير والمحافظ

ترشيحاتنا

تحذير من تناول الأطفال دون 6 شهور لقاح الإنفلونزا

مرتضى منصور يعلن قيمة عقد باتشيكو.. وسر اختياره وجهازه المعاون

ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا

نزلوني ورجعوني البيت.. عراك بين راكب وطاقم الطائرة بسبب الكمامة

تأجيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية لـ 11 أكتوبر

مبنمسكش في حد.. تعليق تامر أمين على رحيل السويسري فايلر عن الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة