كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بقتل وحرق مسئول قرب المنطقة المتنازع عليها حدوديا

اتهمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، كوريا الشمالية باغتيال المسئول الحكومي الذي فُقد قرب المنطقة المتنازع عليها حدوديًا بين البلدين.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "يونهاب"، "نطالب بتفسير بشأن مقتل المسئول الكوري الجنوبي المفقود ومعاقبة المسئولين عن الواقعة".





وفي وقت سابق، نقلت "يونهاب" عن مصادرها الخاصة قولها إن الجانب الشمالي أحرق جثة المسئول.





وقالت المصادر "فُقد المسئول بوزارة المحيطات والثروة السمكية –البالغ من العمر 47 عاما– أثناء انجرافه في المياه محاولا الهروب إلى الشمال، خلال عمله على متن قارب تفتيش قبالة الجزيرة الحدودية الغربية في يوم 21 سبتمبر".



